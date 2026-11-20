Nel corso di un recente intervento radiofonico ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando si è espresso in merito alla posizione di alcuni elementi cruciali dello scacchiere dell'Inter: "Le generazioni durano 7-8 anni e tu hai ancora certi giocatori e devi metterli sotto contratto tutti: non c'è discussione. È vero per esempio che hai Pio Esposito, ma Thuram è un'altra cosa. Dal punto di vista finanziario però è Thuram che vale più di tutti e in più hai il sostituto in casa. Altrimenti perderei Calhanoglu, perché è vero che è una grossa perdita ma vuole andare via".