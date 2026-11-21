Non sbaglia un colpo la Lazio di Gattuso e anche quest'oggi è arrivata la vittoria nella sfida contro il Lecce: tris senza discussioni per i biancocelesti con la doppietta di Noslin e il sigillo di Frattesi ad archiviare la pratica. Allungo in vetta per la Lazio, in attesa dell'Inter e della Roma, in campo tra pochi minuti. Festeggia anche il Como: 2-0 al Cagliari. Un gol per tempo per i lariani: Ramon apre le marcature e Da Cunha permette a Fabregas di esultare dopo il ko contro l'Inter.