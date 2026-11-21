L'Inter si prepara alla sfida contro l'Atalanta con l'obiettivo di ritrovare continuità e rilanciare alcuni dei protagonisti dello scorso campionato. Tra questi c'è Federico Dimarco, reduce da un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, soprattutto considerando gli straordinari numeri fatti registrare nell'annata precedente. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Cristian Chivu si aspetta un contributo importante anche da chi finora non è riuscito a esprimere pienamente il proprio potenziale. L'esterno nerazzurro, protagonista della conquista dello Scudetto e del Double, vuole tornare a essere decisivo sulla fascia sinistra, dove nella passata stagione aveva rappresentato una delle principali armi offensive dell'Inter.

Dimarco lontano dai numeri dello scorso anno: il confronto

La differenza rispetto alla passata stagione è evidente. Nell'annata conclusa con la conquista dello Scudetto, Dimarco aveva raggiunto la cifra record di 17 assist in Serie A, contribuendo in maniera determinante al successo dei nerazzurri, capaci di conquistare il titolo con tre giornate d'anticipo. Numeri che avevano consacrato il numero 32 come uno dei protagonisti assoluti della squadra di Chivu, fino al riconoscimento di miglior giocatore del campionato. In questa prima parte di stagione, invece, il rendimento offensivo dell'esterno è stato decisamente più contenuto. In 14 presenze complessive, Dimarco ha realizzato due assist, uno in campionato e uno in Champions League, senza ancora trovare il gol. Un bilancio distante dagli standard ai quali aveva abituato i tifosi interisti, anche se nelle ultime partite prima della sosta sono arrivati segnali incoraggianti.

Segnali positivi anche con l'Italia: l'assist per Frattesi

A testimoniare la voglia di riscatto dell'esterno nerazzurro è arrivata anche la prestazione offerta con la maglia della Nazionale italiana. Durante la sfida vinta contro la Francia, Dimarco ha infatti servito un assist a Davide Frattesi, confermando di poter essere determinante negli ultimi metri. Il giocatore ha inoltre dimostrato grande disponibilità nei confronti del commissario tecnico Roberto Mancini, adattandosi a richieste tattiche differenti rispetto a quelle abituali. Una soluzione che potrebbe essere riproposta anche nei prossimi appuntamenti della Nazionale, sebbene molto dipenderà dalle valutazioni del ct.