L'Inter Under 20 si prende la sfida contro la Juventus, mostrando il giusto cinismo e la giusta concretezza per avere ragione della squadra bianconera che produce un grande sforzo ma sbatte contro la resistenza dei ragazzi di Emiliano Bigica che al momento giusto sganciano i due colpi da ko che valgono vittoria e primato momentaneo in classifica. Vediamo chi si è distinto maggiormente in questa sfida.

RISING STAR

VUKAJ - Non entra nel novero dei marcatori, ma incide eccome sulla partita. Il lecchese portacolori dell'Albania è un moto perpetuo e inesauribile, anche quando la partita non decolla è lui a offrire gli spunti più interessanti e quando ingrana la marcia per i difensori della Juventus diventa un enigma difficile da risolvere se non adoperando le misure più sbrigative. Porta molto di più di quanto non riesca a dire il semplice tabellino.

UP

GRISONI FASANA - Si abbatte sul match come un tornado. Entra quando la Juventus sta mettendo maggiormente sotto pressione l'Inter, offre un grande lavoro di scarico riportando alta l'Inter e poi decide di inventarsi la rete del 2-0 recuperando un pallone nella propria metà campo e accompagnandolo fino alla porta di Huli.

KUKULIS - Ha il merito di trovare la rete che rompe un equilibrio fino a quel momento apparso difficile da scalfire. Pochi istanti dopo solo un gran colpo di reni di Huli gli nega il raddoppio, poi cala un po' nella ripresa.

BREDA - Quasi a voler tenere fede al suo cognome, sembra fatto d'acciaio. Un muro sul quale ogni iniziativa della Juventus finisce puntualmente con l'infrangersi in maniera rumorosa. Inossidabile.

DOWN

VIRTUANI - Prestazione opaca e poco ispirata, non entra mai pienamente nel match.

MORANDUZZO - Beydts, il giocatore probabilmente più ispirato della Juventus, agisce nelle sue zone. Causandogli non pochi problemi e portandolo a spendere parecchi falli per fermarlo.