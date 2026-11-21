Arriva una decisione importante nell'ambito dell'inchiesta sulla vendita dello stadio San Siro dal Comune di Milano a Inter e Milan. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto con cui la Procura di Milano aveva disposto, alla fine dello scorso aprile, il sequestro del telefono cellulare di Christian Malangone, direttore generale del Comune e stretto collaboratore del sindaco Giuseppe Sala. Come riportato dal Corriere della Sera, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla difesa del dirigente, ribaltando la precedente decisione del Tribunale del Riesame, che durante l'estate aveva confermato la legittimità del provvedimento. La Cassazione ha disposto l'immediata restituzione del dispositivo, senza trattenimento di copie, segnando un punto a favore della difesa in uno dei passaggi investigativi dell'indagine che riguarda la cessione dell'impianto alle due società milanesi.
San Siro, la Cassazione annulla il sequestro: cosa cambia nell'inchiesta
L'indagine della Procura di Milano riguarda ipotesi di rivelazione di segreti e turbativa d'asta nell'ambito della procedura che ha portato alla vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Tra gli indagati figura Christian Malangone, il cui telefono era stato sequestrato dagli inquirenti alla fine di aprile. Il dirigente aveva rifiutato di fornire le password necessarie per accedere ai contenuti del dispositivo, rimasto pertanto non consultabile dagli investigatori. Il Tribunale del Riesame aveva inizialmente confermato il sequestro, ritenendo sufficientemente delimitati i criteri di ricerca individuati dalla Procura. Secondo i giudici, infatti, l'acquisizione dei dati non avrebbe avuto carattere indiscriminato, essendo circoscritta a comunicazioni e documenti potenzialmente rilevanti per gli accertamenti. La Cassazione ha però ribaltato quella decisione, annullando il provvedimento senza rinviare la questione a un nuovo esame.
Il legale di Malangone: "Una vittoria netta, senza possibilità di replica"
La decisione è stata accolta con soddisfazione dall'avvocato Domenico Aiello, difensore del direttore generale del Comune di Milano. "È una vittoria netta, senza possibilità di replica: la Corte di Cassazione ha detto NO!", ha dichiarato il legale al Corriere della Sera, sottolineando come il provvedimento metta fine alla questione relativa al sequestro del telefono. La difesa aveva contestato fin dall'inizio la legittimità dell'acquisizione del dispositivo, evidenziando anche i rischi connessi all'accesso a una quantità particolarmente ampia di informazioni personali e comunicazioni private. Aiello ha inoltre richiamato i principi costituzionali della presunzione di innocenza, del diritto di difesa e della proporzionalità degli strumenti investigativi rispetto alle libertà individuali.
Inter e Milan, l'inchiesta sulla vendita di San Siro resta aperta
La pronuncia della Cassazione rappresenta una decisione significativa sul piano processuale, ma non equivale alla chiusura dell'intera indagine sulla vendita di San Siro. L'annullamento riguarda specificamente il sequestro del cellulare di Malangone e la possibilità per gli inquirenti di trattenere il dispositivo e i relativi dati nell'ambito di quel provvedimento. Restano inoltre da conoscere le motivazioni della Suprema Corte, non ancora disponibili al momento della notizia, che permetteranno di comprendere nel dettaglio le ragioni giuridiche dell'annullamento. Per quanto riguarda Inter e Milan, la vicenda continua dunque a essere seguita con attenzione, trattandosi di un procedimento collegato alla vendita dell'impianto e al futuro dello stadio milanese.
Autore: Ludovica Ferrante
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