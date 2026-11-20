Nel corso di un recente intervento a TMW, l'ex calciatore e ora tecnico argentino Mario Alberto Santana ha analizzato quali tra i profili "italiani" potrebbe raccogliere l'eredità di Lionel Messi, appena ritiratosi dalla Nazionale. Non manca una menzione per Lautaro Martinez: "Chi tra Nico Paz e Mastantuono per il dopo Messi? In questo momento Nico Paz è un po' più avanti, sta giocando da tempo con regolarità nel Como e sta dimostrando le sue qualità. Ma Mastantuono è in continua crescita e non ha ancora fatto vedere tutto il suo valore. Sul giocatore nerazzurro cosa possiamo aggiungere? È un calciatore straordinario, è il capitano dei milanesi e non molla mai".