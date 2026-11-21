È la partita di cartello del girone C di terza serie e allo stadio Breda di Sesto San Giovanni è iniziata da qualche minuto Inter U23-Potenza. Sono presenti in tribuna sia il presidente del Biscione, Beppe Marotta, sia Katherine Ralph, in rappresentanza della proprietà di Oaktree. I due, entrati nell'impianto qualche istante prima delle 14:30, hanno salutato i tifosi presenti in tribuna.