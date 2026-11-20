Nel corso di una recente puntata del programma "Maracanà" su TMW, l'ex portiere Simone Braglia ha commentato il presunto accostamento di Alisson all'Inter, evidenziando come questa voce costituirebbe un'ammissione di sfiducia da parte dei nerazzurri nei confronti di Josep Martinez: "Se fosse vero, vuol dire che hanno già fatto fuori Martinez. Se te ne esci neanche a metà campionato con questi nomi, pensando già all'estate, vuol dire che non si ha più fiducia nel portiere titolare. Non discuto il valore di Alisson, bensì la strategia. Non avrei detto una cosa del genere. Se è uscita la notizia, da qualche parte è arrivata. È una cosa che può destabilizzare questa"