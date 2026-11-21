Come scrive Il Corriere dello Sport, un altro tema centrale in casa Inter in vista della sfida contro l'Atalanta riguarda il ritorno di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro vuole tornare a disposizione e contribuire alla fase offensiva della squadra, ma lo staff tecnico intende evitare rischi dopo i recenti problemi fisici. L'argentino potrebbe quindi partire dalla panchina contro l'Atalanta, per poi ritrovare gradualmente la migliore condizione in vista della successiva sfida europea contro lo Stoccarda, in programma tre giorni più tardi. Il rientro del Toro potrebbe inoltre rappresentare uno stimolo importante per Marcus Thuram, protagonista in attacco durante l'assenza del compagno. Chivu può contare anche su Francesco Pio Esposito, reduce da una parentesi positiva con la Nazionale, nella quale ha confermato le proprie qualità realizzative.

Lautaro, l'Atalanta è una delle sue vittime preferite: otto gol contro la Dea

I precedenti sorridono a Lautaro Martinez, che ha spesso lasciato il segno nelle sfide contro l'Atalanta. L'attaccante argentino ha trovato la rete in cinque degli ultimi sei confronti di Serie A con i bergamaschi, realizzando complessivamente otto gol contro la Dea da quando è arrivato in Italia. Numeri che spiegano perché Chivu speri di poter contare sul proprio capitano, anche soltanto a partita in corso. L'Inter, del resto, resta una delle squadre più pericolose del campionato. I nerazzurri hanno effettuato 234 conclusioni nelle prime undici giornate, più di qualsiasi altra formazione di Serie A, dimostrando una notevole capacità di creare occasioni. La squadra ha inoltre conquistato nove punti grazie a quanto prodotto nell'ultimo quarto d'ora delle partite, segnale di una formazione capace di mantenere alta la pressione offensiva fino al fischio finale.

Obiettivo quota 100 gol per l'ottava stagione consecutiva

Con 36 reti realizzate nelle prime 15 partite stagionali, l'Inter mantiene un rendimento offensivo importante. L'obiettivo è proseguire su questa strada e superare nuovamente quota cento gol complessivi in tutte le competizioni, traguardo che i nerazzurri hanno raggiunto nelle ultime sette stagioni. Un risultato che confermerebbe la continuità realizzativa della squadra, già protagonista nella precedente annata con 119 reti in 54 incontri. Il recupero di Jones e il progressivo ritorno di Lautaro potrebbero offrire a Chivu ulteriori soluzioni per alimentare la produzione offensiva. La sfida contro l'Atalanta rappresenterà dunque un banco di prova importante per valutare la condizione dei giocatori recuperati e la capacità dell'Inter di mantenere il proprio ritmo realizzativo.