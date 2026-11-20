Nel corso di una recente puntata del programma "Maracanà" su TMW, l'ex calciatore Massimo Bonanni si è sbilanciato su quale dei calciatori dell'Inter ancora in bilico a livello di rinnovi contrattuale - ovvero Dimarco, Calhanoglu e Thuram - potrebbe essere sacrificato: "Sono tutti e tre giocatori forti, che dovrebbero essere rinnovati. Per Calhanoglu sarebbe uno degli ultimi contratti, ma rimane molto forte, ancora in grado di determinare. Uno come Thuram è difficile da trovare per caratteristiche, mentre Dimarco sta giocando meno e sta determinando meno rispetto all'anno scorso, per quanto rimanga molto forte. Di certo l'Inter ha un'età media molto alta, quindi prima o poi bisognerà ringiovanire. Atalanta-Inter? Sarà la sfida più bella di questo fine settimana".