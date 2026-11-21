Christian Vieri, al podcast “Passa dal BSMT”, ha detto la sua sui giovani italiani e sulle difficoltà che questi si trovano ad affrontare, citando ovviamente il centravanti dell’Inter: “Non si dà fiducia ai giovani? Quelli bravi giocano quasi sempre. Prendiamo Pio Esposito. Tanti mi dicono che non è pronto per giocare a San Siro, ma se non li facciamo giocare… Yamal gioca in Spagna al Barcellona, perché qui uno come lui non può? Se Pio fa gol va tutto bene, se non segna due o tre partite poi critiche. Sono stati bravi all’Inter a portarlo a Milano dallo Spezia. I 20enni a San Siro non giocano. Se sbagli uno stop a San Siro lo senti. C’è il calcio e c’è San Siro, è un altro mondo”.
La previsione di Bobo
Vieri è convintissimo delle qualità dell'attaccante di Castellammare di Stabia e incalza: “Guarda, io ho detto che Pio migliora giorno dopo giorno. Tutti da Appiano mi dicono che si allena alla grandissima. Deve fare esperienza, ha 21 anni. Tra due o tre anni farà i suoi 25 gol. Sarà fortissimo, fortissimo. Oggi a 21 anni gioca titolare, entra, fa gol, va in Nazionale. Non tutti sono pronti per farlo alla sua età”.
Autore: Ivano Cotticelli
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