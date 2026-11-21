L'Inter vuole ritrovare tutta la propria pericolosità offensiva nella trasferta contro l'Atalanta. Per riuscirci, Cristian Chivu potrà contare sul ritorno di Curtis Jones, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo il lungo stop per infortunio. Un recupero importante per i nerazzurri, che sperano di sfruttare anche il rientro di Lautaro Martinez, sebbene l'argentino debba ancora essere gestito con prudenza. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra interista si presenta all'appuntamento di Bergamo con l'obiettivo di rilanciarsi anche sul piano realizzativo. Dopo undici giornate di Serie A, l'Inter ha segnato 28 gol, tre in meno della Roma, che guida questa particolare classifica con 31 reti. Un dato che testimonia comunque la capacità offensiva della formazione di Chivu, già capace di mandare a segno undici giocatori differenti.

Jones pronto dal primo minuto: Chivu ritrova una risorsa importante

La principale novità potrebbe riguardare proprio Curtis Jones, che ha finalmente superato i problemi fisici che lo avevano costretto ai box. Il centrocampista inglese, arrivato in estate dal Liverpool, non scende in campo dal 19 settembre e ora punta a ritrovare spazio nell'undici titolare. Dopo una prima fase di ambientamento e il successivo infortunio, Jones è chiamato a offrire quel contributo che la società si aspettava al momento del suo acquisto. La sua capacità di inserirsi, accompagnare l'azione e garantire qualità alla manovra potrebbe rappresentare un'arma importante per Chivu. Il recupero dell'inglese assume ancora più valore considerando le condizioni di Piotr Zielinski, che continua a fare i conti con un fastidio al piede. Il polacco ha svolto una seduta personalizzata e sarà valutato dallo staff medico prima della partita. Buone notizie, invece, per Stankovic, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo.