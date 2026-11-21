L'Inter si prepara alla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta con una novità importante per Cristian Chivu: i tre inglesi della rosa nerazzurra sono finalmente tutti a disposizione. John Stones, Curtis Jones e Djed Spence potranno essere convocati contemporaneamente per la prima volta in questa stagione. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, si tratta di una svolta attesa dalla società, che durante il mercato estivo ha investito risorse importanti per rinforzare la squadra con giocatori di esperienza internazionale. Dopo settimane condizionate dagli infortuni, Chivu potrà finalmente valutare il contributo dei tre britannici.

Stones e Jones pronti per Bergamo

Le notizie più incoraggianti riguardano John Stones e Curtis Jones, entrambi reduci da lunghi periodi di inattività a causa di problemi muscolari. Il difensore ex Manchester City è rimasto lontano dal campo per circa due mesi, mentre il centrocampista cresciuto nel Liverpool ha dovuto fare i conti con uno stop di una quarantina di giorni. Problemi alla coscia e agli adduttori hanno rallentato il loro inserimento nella squadra nerazzurra, costringendoli a rinviare il ritorno in campo. Secondo la rosea, entrambi hanno superato i rispettivi problemi fisici grazie al lavoro dello staff medico e a una gestione prudente del recupero.

Spence convince sulla fascia destra

Tra i tre inglesi arrivati durante l'ultima sessione estiva, Djed Spence è stato finora quello che ha trovato maggiore continuità. Prima della sosta per le Nazionali, l'esterno aveva conquistato spazio sulla fascia destra, mettendo in mostra velocità, capacità di progressione e propensione offensiva. Caratteristiche che avevano convinto l'Inter a puntare su di lui, con un'operazione dal valore complessivo di 35 milioni di euro, bonus compresi. Anche Stones e Jones erano stati individuati dalla dirigenza come rinforzi importanti per alimentare le ambizioni della squadra dopo il Double. I problemi fisici, tuttavia, hanno impedito loro di offrire finora il contributo atteso.

Chivu può finalmente sfruttare i rinforzi estivi

La disponibilità contemporanea di Stones, Jones e Spence apre una nuova fase per l'Inter, che potrà iniziare a raccogliere i frutti degli investimenti effettuati durante il mercato estivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono circa 70 i milioni investiti complessivamente per i tre britannici. La trasferta contro l'Atalanta potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza. Dopo un avvio condizionato dagli infortuni e dai tempi di ambientamento, Chivu avrà finalmente la possibilità di inserirli progressivamente nelle rotazioni, aumentando le soluzioni a disposizione per affrontare i prossimi impegni stagionali.