L'Atalanta comunica che anche per questa stagione è stato raggiunto l’accordo economico raggiunto con ATB, l'azienda trasporti pubblici di Bergamo. Apartire dalla gara contro l’Inter, in programma domenica 22 novembre, e per tutte le successive partite casalinghe di Serie A, i possessori di un titolo d’accesso alla New Balance Arena potranno usufruire gratuitamente, nel giorno della partita, dell’intera rete del trasporto pubblico locale gestita da ATB. La stessa agevolazione sarà prevista anche in occasione della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026/27.

A tal fine, sarà sufficiente esibire al personale di controlleria il titolo d'accesso (biglietto o abbonamento) per la partita prevista per quel giorno. Per ogni ulteriore informazione sulle linee ATB è possibile consultare il sito www.atb.bergamo.it.