Parallelamente alle questioni di campo, per Federico Dimarco resta aperto anche il discorso relativo al futuro contrattuale. Come scrive Il Corriere dello Sport, il giocatore e la società hanno già deciso di esercitare l'opzione prevista dal precedente accordo, prolungando il contratto fino al 2028 con il relativo adeguamento economico stabilito in precedenza. Una scelta condivisa che conferma la volontà di proseguire insieme, mentre per un ulteriore rinnovo bisognerà attendere i prossimi mesi, quando la dirigenza nerazzurra affronterà anche le altre situazioni contrattuali della rosa.

Nel frattempo, Dimarco vuole concentrarsi esclusivamente sul campo. Il calendario offrirà numerose occasioni per tornare protagonista, a partire dalla trasferta contro l'Atalanta e dagli impegni che accompagneranno l'Inter fino a Natale. L'obiettivo è ritrovare quella continuità di rendimento che lo aveva reso uno dei giocatori più determinanti della squadra. Per Chivu, recuperare il miglior Dimarco significherebbe riavere a disposizione una delle armi principali del proprio sistema di gioco.