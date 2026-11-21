La sosta è stata accantonata e ora si torna a fare sul serio: l'Inter sarà in campo domani sera contro l'Atalanta per il rush finale di questo 2026 ancora impegnativo in questo mese conclusivo. "Un ciclo di nove partite in un mese, con un trofeo in palio in un match da giocare davanti al popolo nerazzurro, chiamato a sostenere l'Inter in questo filotto di partite intense per chiudere l'anno nel modo migliore", evidenzia il sito ufficiale del Biscione. Non si starà davvero fermi un solo istante, tra campionato, Champions, poi la Coppa Italia col Genoa il primo dicembre, e anche la Supercoppa.