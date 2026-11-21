Massimo Marianella a Sky Sport ha parlato dell’Inter elogiandola in tutte le componenti; ecco le sue dichiarazioni. “L’Inter ha tante certezze perché è una squadra forte, ben allenata e con una struttura societaria dietro, rappresentata da Marotta, che è molto molto solida. L'Inter non scricchiola da nessun punto di vista”.
Questione di priorità
Il telecronista poi, partendo da quanto fatto dal club nell’ultimo mercato estivo, ha rivelato il suo pensiero su questa stagione: “Io credo che un'ideuccia sulla priorità Champions… Già l'ha avuta in estate rinforzando la rosa per fare rotazioni in più non con la presunzione di dire che la Serie A è facile e che è facile rifare il double però l'idea di dare un'occhiata più attenta al percorso europeo l'hanno fatta in estate e a maggior ragione lo faranno adesso".
Autore: Ivano Cotticelli
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