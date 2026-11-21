La corsa Scudetto entra in una fase importante e l'Inter vuole approfittare degli incroci di calendario che coinvolgeranno le dirette concorrenti. Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte con una giornata caratterizzata da sfide particolarmente delicate, a cominciare da Roma-Lazio e Milan-Juventus, due appuntamenti che potrebbero modificare gli equilibri nelle prime posizioni della classifica. Come evidenziato da la Repubblica, la squadra di Cristian Chivu sarà impegnata nella trasferta contro l'Atalanta, con l'obiettivo di conquistare tre punti preziosi e sfruttare eventuali passi falsi delle rivali. Per l'allenatore nerazzurro arrivano intanto segnali incoraggianti dall'infermeria, soprattutto per quanto riguarda il recupero di Lautaro Martinez.

Inter, occasione nella corsa Scudetto: Roma e Lazio sotto pressione

La ripresa del campionato propone diversi confronti diretti tra le squadre che occupano le zone alte della classifica. Roma e Lazio, protagoniste della corsa al titolo insieme all'Inter, saranno chiamate ad affrontare impegni particolarmente impegnativi. La formazione giallorossa, allenata da Gian Piero Gasperini, sarà protagonista del derby capitolino, mentre la Lazio di Gennaro Gattuso cercherà di difendere la propria posizione nelle prime piazze. Per l'Inter si tratta di un'opportunità importante, anche se la trasferta di Bergamo rappresenta un ostacolo tutt'altro che semplice. Chivu sa che la squadra dovrà affrontare l'Atalanta con la massima concentrazione, evitando di disperdere punti in una fase nella quale ogni risultato può incidere sulla classifica.

Inter, Lautaro torna a disposizione: Chivu valuta il suo impiego

Una delle notizie più importanti riguarda Lautaro Martinez, che ha recuperato dai problemi fisici ed è pronto a tornare tra i convocati. Il capitano nerazzurro potrebbe tuttavia iniziare la partita dalla panchina, con Chivu intenzionato a gestirne il rientro senza correre rischi. L'obiettivo è recuperare progressivamente la migliore condizione del centravanti argentino, anche in considerazione dei numerosi impegni che attendono l'Inter nelle prossime settimane. Lautaro rappresenta un riferimento fondamentale per la squadra, ma il tecnico dovrà valutare attentamente il suo minutaggio. In caso di partenza dalla panchina di Lautaro, l'Inter potrebbe affidarsi alla coppia composta da Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram. Il giovane attaccante italiano è reduce da un periodo positivo, impreziosito dalle prestazioni con la Nazionale, mentre il francese ha superato i recenti problemi fisici ed è pronto a riprendere il proprio posto al centro dell'attacco. La soluzione consentirebbe a Chivu di gestire il capitano argentino e, contemporaneamente, sfruttare le caratteristiche complementari dei due attaccanti.