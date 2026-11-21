Non soltanto il calcio giocato, ma anche il desiderio di offrire un futuro migliore ai bambini della propria terra. Luis Henrique, esterno brasiliano dell'Inter, ha raccontato sulle pagine di Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, il significato di LH11, il progetto sociale e sportivo nato a Solânea, nello Stato brasiliano di Paraíba, dove il calciatore nerazzurro è cresciuto. Un'iniziativa che oggi coinvolge circa 300 bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni, offrendo loro la possibilità di praticare sport, ricevere sostegno educativo e coltivare le proprie ambizioni indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie. Un impegno che per Luis Henrique va ben oltre i risultati ottenuti sul campo.
Un sogno nato grazie al padre
Il progetto affonda le proprie radici nella storia della famiglia del calciatore brasiliano. A immaginare per primo un luogo dedicato ai giovani di Solânea è stato infatti il padre, Ronaldo Tomaz, che dopo aver smesso di giocare a calcio ha deciso di creare una struttura in grado di offrire nuove opportunità attraverso lo sport. Per realizzare quell'idea sono stati necessari sacrifici importanti: la famiglia ha venduto la propria casa e acceso prestiti bancari per acquistare il terreno sul quale sorge oggi LH11. Con il trasferimento di Luis Henrique in Europa e la crescita della sua carriera, il progetto ha potuto beneficiare di nuovi investimenti. L'esterno dell'Inter considera la possibilità di contribuire economicamente all'iniziativa familiare uno dei risultati più significativi del proprio percorso professionale.
Luis Henrique: "Il calcio mi ha permesso di cambiare la mia storia"
Nel suo racconto a Sportweek, il brasiliano ha sottolineato quanto le difficoltà affrontate durante l'infanzia abbiano influenzato la sua volontà di aiutare i giovani della città natale. Oggi LH11 dispone di un campo da calcio, una piscina e uno snack bar, oltre a prevedere borse di studio per i bambini le cui famiglie non possono sostenere i costi degli allenamenti. Il progetto prevede inoltre nuovi investimenti per ampliare le strutture, con ulteriori campi, una palestra polifunzionale, un'area ristoro e uno spazio dedicato ai ricordi della carriera del nerazzurro. L'obiettivo, tuttavia, non è esclusivamente quello di formare futuri calciatori. Luis Henrique vuole che i ragazzi possano crescere in un ambiente sicuro, imparando il rispetto, il senso di responsabilità e l'importanza dell'istruzione.
Luis Henrique, già dieci giovani approdati nei club brasiliani
Il progetto LH11 ha già ottenuto risultati significativi anche dal punto di vista sportivo. Dieci ragazzi cresciuti nella struttura sono stati tesserati da società del calcio brasiliano, tra cui Avaí, Ceará, Náutico e Sport. Un traguardo che rende orgoglioso Luis Henrique, convinto però che il successo dell'iniziativa non debba essere misurato soltanto attraverso il numero di giovani capaci di intraprendere una carriera professionistica. L'impegno sociale coinvolge anche le famiglie del territorio. Attraverso l'iniziativa annuale "Natale senza fame", il progetto distribuisce circa mille pacchi alimentari, offrendo un sostegno concreto alle persone che attraversano situazioni di difficoltà.
Luis Henrique: "Un libro in mano e un pallone ai piedi"
Nelle pagine di Sportweek, il calciatore dell'Inter ha spiegato anche il significato più profondo di LH11, un progetto che porta tatuato sulla pelle insieme alla frase "Un libro in mano e un pallone ai piedi". Un messaggio che racchiude la sua convinzione: il calcio può rappresentare una possibilità di riscatto, ma l'istruzione resta fondamentale per permettere ai bambini di scegliere liberamente il proprio futuro. Luis Henrique considera il traguardo raggiunto con la maglia dell'Inter una tappa fondamentale della propria carriera, ma attribuisce un valore ancora più personale all'opportunità di aiutare i giovani di Solânea. Il suo desiderio è che LH11 venga ricordato non soltanto per i calciatori formati o per le strutture realizzate, ma soprattutto per le famiglie sostenute e per le possibilità offerte a chi, senza quel progetto, avrebbe avuto meno opportunità di costruire il proprio futuro.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 08:58 TS - Rinnovi bollenti, Calhanoglu il caso più spinoso. Attesa per Dimarco
- 08:44 TS - Bastoni, rinnovo in salita: torna alla carica il Barcellona?
- 08:29 GdS - Chivu cambia a destra: Spence all'attacco, Pavard pronto a coprirgli le spalle
- 08:15 GdS - Svolta inglese per Chivu: Stones, Jones e Spence finalmente tutti a disposizione
- 08:12 GdS - De Ketelaere cerca la svolta: i nerazzurri sono un tabù da sfatare
- 08:00 Luis Henrique e il progetto in Brasile: "Aiutare i bambini a sognare è la missione della mia vita"
- 01:30 Elezioni FIFA, dalla CONMEBOL "fermo sostegno" al presidente Infantino
- 00:30 L'ex nerazzurro Kovacic finisce nei radar di tre squadre di Serie A
- 00:00 Compatti e umili. Questa è la strada
- 23:45 Santana: "Lautaro Martinez? Difficile aggiungere qualcosa su di lui"
- 23:30 Bonanni: "L'Inter prima o poi dovrà ringiovanire la rosa"
- 23:16 Braglia: "Inter su Alisson? Non hanno più fiducia in Martinez"
- 23:02 Atalanta, a partire dalla gara con l'Inter mezzi gratis per chi ha il biglietto
- 22:48 Orlando: "Thuram finanziariamente vale più di tutti"
- 22:34 Rampulla: "Ecco chi lascerei andare tra Calhanoglu, Dimarco e Thuram"
- 22:20 SI - Bastoni-Barça, osservatori nella sera del 'famoso' Inter-Juve. Ora...
- 22:06 Mangas: "Varela mi ricorda due ex giocatori dell'Inter"
- 21:52 Ternana Women, Quizzico: "L'Inter ha molta qualità, lotta per restare ai vertici del campionato"
- 21:38 Galliani-Malagò, caso chiuso: l'ex AD Milan rinuncia al ricorso nel merito
- 21:23 Inchiesta San Siro, annullato il sequestro dei dispositivi di Malangone
- 21:09 Inter-Lazio di Supercoppa, gli ultras biancocelesti al primo anello blu
- 20:55 Un Van Dijk per la cantera: l'Inter mette gli occhi su un 2010 del Malmö
- 20:40 Luis Garcia: "Siviglia-Betis è un'altra cosa rispetto a Inter-Milan"
- 20:25 Stoccarda, Hoeneß spera: "Stiller potrebbe esserci contro l'Inter"
- 20:11 Missione Luis Henrique: "Far sognare un futuro dignitoso alla mia gente"
- 19:58 Andreazzoli: "Esposito, a La Spezia stessi atteggiamenti che ha all'Inter"
- 19:43 Atalanta, Zappacosta: "Affrontare l'Inter dà sempre grandi stimoli"
- 19:29 Sky - Atalanta-Inter, il gruppo di Chivu a Bergamo solo domenica
- 19:14 Fiorentina, Ranieri: "Lautaro tra i più difficili da marcare, ecco perché"
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso ATALANTA-INTER: ZIELINSKI a rischio! MERCATO, allarme BASTONI? ESCLUSIVA su CALHA
- 18:47 Mondiale U17, l'Italia parte con sei gol. In campo anche Galliera e Donato
- 18:34 Visite all'Inter HQ: oggi in sede il re del podismo azzurro Yeman Crippa
- 18:20 Qui Atalanta - Kessie torna a Zingonia, Gaetano si allena in gruppo
- 18:05 Milan, Musah avvisa: "Lo scudetto è possibile. Abbiamo tutti il sogno di vincerlo"
- 17:51 Atalanta-Inter incontro di cartello: favoriti gli uomini di Chivu
- 17:36 Riva, pres. CONI Lombardia: "Complimenti all'Inter, Marotta un maestro"
- 17:22 Mazzola jr.: "Papà ci ha insegnato la lealtà. Marotta più di un presidente"
- 17:16 videoInter club dell'anno per il GLGS, Marotta: "Premio per la società"
- 17:06 Atalanta-Inter, 130 precedenti in Serie A: bilancio schiacciante. C'è un dato curioso
- 16:51 fcinInter, in agenda incontro Baccin-Riso. Focus su Carlos Augusto e non solo
- 16:38 Orlandini: "L'Atalanta è la squadra del cuore, ma l'Inter resta la più forte"
- 16:24 Potenza, Tisci: "Con l'Inter U23 gara insidiosa, hanno trovato una quadratura"
- 16:10 Gioco e carattere, nessuno come l'Inter in Serie A: i numeri da record
- 15:56 Como, Fabregas: "Speriamo un giorno di essere alla pari con l'Inter"
- 15:42 Conte: "Io divento un investimento per i club. Dopo il mio addio l'Inter ha rivenduto Hakimi e Lukaku per tanti soldi"
- 15:28 Generali, non solo calcio: sarà main partner della Pallacanestro Trieste
- 15:13 Lazio, Gattuso: "Frattesi sta bene. Scudetto? Viviamo alla giornata"
- 15:00 Roma, Gasperini: "Conta restare dove siamo. Mercato? Tutte si guardano in giro"
- 14:47 Champions League, la UEFA distribuisce i premi dopo 4 giornate: ecco quanto incassa l'Inter
- 14:33 fcinCalhanoglu-Inter, la prima offerta non basta. L'agente atteso a Milano
- 14:20 Atalanta-Inter, sorpresa Stankovic: si allena in gruppo. Zielinski a rischio
- 14:06 Bastoni-Inter, trattative per il rinnovo a rilento. Il Barcellona c'è
- 13:51 Bassey, la strategia del Fulham per respingere gli assalti
- 13:38 Manfredonia: "Considero la Roma al livello dell'Inter"
- 13:24 Filip Stankovic: "Io contro Ale in Serie A una soddisfazione per mio padre"
- 13:10 Settore giovanile, il programma del week-end: spicca Inter-Juve U20
- 12:55 Nations League, sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale: il quadro completo
- 12:41 La battuta di Boniek: "Roma da scudetto? Bisogna chiederlo all'Inter"
- 12:28 B. Dortmund, Inacio out diversi mesi per un infortunio al menisco
- 12:14 Kovacic: "Inter salto notevole nella mia carriera. Alcune serate a San Siro rimarranno sempre con me"
- 12:00 videoLa PROBABILE FORMAZIONE contro l'Atalanta e le ultime su LAUTARO
- 11:54 L'Inter lancia la Winter Collection 2026. Con i consigli delle sciure
- 11:40 Mourinho: "Ho bisogno di Endrick. Però se il club decide altro..."
- 11:27 Il Messaggero - Gattuso ha parlato con Provstgaard: a gennaio non si muove
- 11:14 Mauro: "Scudetto? Immaginavo il Napoli a lottare con l'Inter e la Juve subito dietro, ma..."
- 11:00 Stramaccioni: "Contro il Como la miglior Inter della stagione"
- 10:46 Prandelli: "Esposito titolare in azzurro ma non all'Inter, è paradossale"
- 10:33 Mezza Europa su Robin Risser. Anche l'Inter continua a seguirlo
- 10:20 TS - Colpi a zero, non solo Alisson: occhi su altri due nomi tra difesa e centrocampo
- 10:06 Corsera - Corsa Scudetto, tutto da decifrare. Inter senza scontri diretti