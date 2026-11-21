Non soltanto il calcio giocato, ma anche il desiderio di offrire un futuro migliore ai bambini della propria terra. Luis Henrique, esterno brasiliano dell'Inter, ha raccontato sulle pagine di Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, il significato di LH11, il progetto sociale e sportivo nato a Solânea, nello Stato brasiliano di Paraíba, dove il calciatore nerazzurro è cresciuto. Un'iniziativa che oggi coinvolge circa 300 bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni, offrendo loro la possibilità di praticare sport, ricevere sostegno educativo e coltivare le proprie ambizioni indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie. Un impegno che per Luis Henrique va ben oltre i risultati ottenuti sul campo.

Un sogno nato grazie al padre

Il progetto affonda le proprie radici nella storia della famiglia del calciatore brasiliano. A immaginare per primo un luogo dedicato ai giovani di Solânea è stato infatti il padre, Ronaldo Tomaz, che dopo aver smesso di giocare a calcio ha deciso di creare una struttura in grado di offrire nuove opportunità attraverso lo sport. Per realizzare quell'idea sono stati necessari sacrifici importanti: la famiglia ha venduto la propria casa e acceso prestiti bancari per acquistare il terreno sul quale sorge oggi LH11. Con il trasferimento di Luis Henrique in Europa e la crescita della sua carriera, il progetto ha potuto beneficiare di nuovi investimenti. L'esterno dell'Inter considera la possibilità di contribuire economicamente all'iniziativa familiare uno dei risultati più significativi del proprio percorso professionale.

Luis Henrique: "Il calcio mi ha permesso di cambiare la mia storia"

Nel suo racconto a Sportweek, il brasiliano ha sottolineato quanto le difficoltà affrontate durante l'infanzia abbiano influenzato la sua volontà di aiutare i giovani della città natale. Oggi LH11 dispone di un campo da calcio, una piscina e uno snack bar, oltre a prevedere borse di studio per i bambini le cui famiglie non possono sostenere i costi degli allenamenti. Il progetto prevede inoltre nuovi investimenti per ampliare le strutture, con ulteriori campi, una palestra polifunzionale, un'area ristoro e uno spazio dedicato ai ricordi della carriera del nerazzurro. L'obiettivo, tuttavia, non è esclusivamente quello di formare futuri calciatori. Luis Henrique vuole che i ragazzi possano crescere in un ambiente sicuro, imparando il rispetto, il senso di responsabilità e l'importanza dell'istruzione.

Luis Henrique, già dieci giovani approdati nei club brasiliani

Il progetto LH11 ha già ottenuto risultati significativi anche dal punto di vista sportivo. Dieci ragazzi cresciuti nella struttura sono stati tesserati da società del calcio brasiliano, tra cui Avaí, Ceará, Náutico e Sport. Un traguardo che rende orgoglioso Luis Henrique, convinto però che il successo dell'iniziativa non debba essere misurato soltanto attraverso il numero di giovani capaci di intraprendere una carriera professionistica. L'impegno sociale coinvolge anche le famiglie del territorio. Attraverso l'iniziativa annuale "Natale senza fame", il progetto distribuisce circa mille pacchi alimentari, offrendo un sostegno concreto alle persone che attraversano situazioni di difficoltà.

Luis Henrique: "Un libro in mano e un pallone ai piedi"

Nelle pagine di Sportweek, il calciatore dell'Inter ha spiegato anche il significato più profondo di LH11, un progetto che porta tatuato sulla pelle insieme alla frase "Un libro in mano e un pallone ai piedi". Un messaggio che racchiude la sua convinzione: il calcio può rappresentare una possibilità di riscatto, ma l'istruzione resta fondamentale per permettere ai bambini di scegliere liberamente il proprio futuro. Luis Henrique considera il traguardo raggiunto con la maglia dell'Inter una tappa fondamentale della propria carriera, ma attribuisce un valore ancora più personale all'opportunità di aiutare i giovani di Solânea. Il suo desiderio è che LH11 venga ricordato non soltanto per i calciatori formati o per le strutture realizzate, ma soprattutto per le famiglie sostenute e per le possibilità offerte a chi, senza quel progetto, avrebbe avuto meno opportunità di costruire il proprio futuro.