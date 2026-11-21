Quale sarà la formazione dell'Inter in vista di domani sera contro l'Atalanta? Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, Chivu dovrebbe riconfermare quasi per intero l'undici che ha battuto il Como: ancora Pio e Thuram davanti. Lautaro è pronto a rientrare dopo lo stop. Bonny e Stankovic fuori per infortunio. Ci sono tre ballottaggi, stando al sito della rosea: Sucic favorito su Mkhitaryan e anche su Jones per una maglia da titolare in mezzo al campo al fianco di Calhanoglu e Barella. E poi Bisseck più di Akanji in difesa.