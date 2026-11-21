Una serata all’insegna dell’entusiasmo, dell’amicizia e dell’orgoglio nerazzurro. Si è svolta ieri sera, nella suggestiva cornice della Masseria La Macina, l’attesa festa dell’Inter Club Monopoli, organizzata per celebrare il 37° anniversario dalla fondazione dello storico sodalizio cittadino.

L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione, riunendo circa 250 persone tra soci, simpatizzanti e famiglie, a testimonianza del forte legame che unisce la tifoseria monopolitana ai colori dell'Inter.

La serata è stata animata da tanta musica, balli e cori da stadio, grazie all’intrattenimento curato dal DJ Enzo Biundo, coadiuvato dalla verve dell’animatore Patrick, che hanno saputo coinvolgere tutti i presenti.

Non è mancato il divertimento legato alla tradizionale lotteria a premi, arricchita da tantissimi gadget generosamente messi in palio da diverse aziende locali. Il premio più ambito della serata, un esclusivo completo da calcio autografato dal centrocampista nerazzurro Andy Diouf, è stato vinto dal fortunato Antonio Susca.

Il momento più emozionante dell'evento è stato dedicato a un traguardo personale davvero speciale: i partecipanti hanno infatti festeggiato insieme gli 80 anni di Giovanni Pezzuto, storico Coordinatore Regionale degli Inter Club pugliesi. Un tributo sentito e caloroso per una figura di riferimento fondamentale per tutto il movimento nerazzurro della regione.

Soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa il Presidente dell’Inter Club Monopoli, Antonio Brescia, che ha dichiarato: "Vedere così tante persone riunite per festeggiare i 37 anni del nostro club è motivo di grande orgoglio. È stata una serata meravigliosa, resa ancora più speciale dall'aver potuto celebrare insieme gli 80 anni dell'amico Giovanni Pezzuto, un pilastro per tutti noi tifosi interisti pugliesi. Ringrazio tutti i soci, gli ospiti, le aziende locali che hanno sostenuto la nostra lotteria e lo staff della Masseria La Macina per aver reso indimenticabile questo traguardo".