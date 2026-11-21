Charles De Ketelaere vuole trascinare l'Atalanta nella delicata sfida contro l'Inter. Il fantasista belga sta vivendo una stagione dai due volti: protagonista assoluto con la propria Nazionale, dove continua a collezionare gol e assist, ma ancora alla ricerca della migliore continuità con la maglia nerazzurra. Come sottolineato nell'analisi pubblicata da La Gazzetta dello Sport, il classe 2001 sembra aver ritrovato la condizione fisica necessaria per diventare un elemento determinante anche nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. La sfida contro l'Inter rappresenta un'occasione importante per rilanciarsi, anche considerando un precedente poco favorevole: De Ketelaere non ha mai segnato ai nerazzurri nei nove confronti disputati in carriera.

De Ketelaere brilla con il Belgio: numeri da protagonista

Il rendimento di De Ketelaere con la Nazionale belga racconta una realtà decisamente diversa rispetto a quella vissuta finora con l'Atalanta. Nel corso del 2026, il fantasista ha realizzato 6 gol e 5 assist in 15 presenze con il Belgio, contribuendo in maniera significativa ai risultati della selezione. Con la maglia della Dea, invece, il bilancio si ferma a 2 reti e 8 assist, nonostante un numero di partite decisamente superiore: 36 tra la scorsa stagione e l'inizio di quella attuale. Con il Belgio, De Ketelaere si è distinto anche durante il Mondiale americano, trascinando la squadra fino ai quarti di finale e diventando l'unico giocatore capace di segnare alla Spagna campione nel corso del torneo. Segnali incoraggianti sono arrivati anche dagli ultimi impegni di Nations League, con un gol contro la Turchia e due assist contro l'Italia. Prestazioni che testimoniano il buon momento attraversato dal giocatore, ora chiamato a trasferire lo stesso rendimento anche nel campionato italiano.

Atalanta, Sarri studia una nuova posizione per De Ketelaere

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la collocazione tattica del belga. A inizio stagione Sarri aveva utilizzato De Ketelaere sulla destra nel 4-3-3, salvo poi spostarlo al centro del campo in un 4-2-3-1, anche su richiesta dello stesso giocatore. Una posizione che potrebbe tornare particolarmente utile in vista della sfida contro l'Inter. Come evidenziato dalla Gazzetta, la perdita di centralità di Scamacca nel progetto tecnico potrebbe infatti aprire nuovi spazi per il fantasista. Considerando anche il rendimento realizzativo di Krstovic, De Ketelaere potrebbe essere impiegato in posizione più avanzata durante alcune fasi della partita, avvicinandosi maggiormente alla porta avversaria. Una soluzione che gli consentirebbe di sfruttare le qualità messe in mostra con il Belgio, dove ha dimostrato di poter incidere anche negli ultimi metri.

De Ketelaere, contro l'Inter un tabù da sfatare: mai in gol in nove partite

La partita contro l'Inter avrà un significato particolare per De Ketelaere, chiamato a interrompere una serie negativa nei confronti della formazione milanese. Il belga, infatti, non ha mai trovato la rete contro i nerazzurri nei nove precedenti in carriera. Un dato che si aggiunge alle difficoltà incontrate dall'Atalanta negli ultimi anni contro la squadra interista. La Dea non batte l'Inter dal 2018 e nelle ultime 17 sfide disputate tra tutte le competizioni ha raccolto 6 pareggi e 11 sconfitte. Per Sarri, dunque, la gara rappresenta un banco di prova importante per verificare i progressi della squadra dopo un avvio di stagione complicato anche dagli infortuni.