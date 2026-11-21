L'Inter comincia a pianificare le strategie per il mercato di gennaio, tra possibili operazioni in entrata e cessioni necessarie per finanziare nuovi investimenti. Tra i giocatori il cui futuro potrebbe essere lontano da Milano figura anche Luis Henrique, esterno brasiliano arrivato durante l'ultima sessione estiva e ora inserito tra i profili sacrificabili della rosa nerazzurra. Come riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza interista sta valutando alcune operazioni in uscita per ottenere le risorse necessarie a eventuali rinforzi. Il nome del brasiliano rientra in queste riflessioni, anche se al momento non vengono segnalate trattative concrete per una sua partenza.

La strategia di Oaktree

La proprietà Oaktree continua a prestare particolare attenzione alla sostenibilità economica delle operazioni di mercato. Per questo motivo, eventuali nuovi investimenti potrebbero essere accompagnati dalla cessione di alcuni giocatori che non hanno ancora trovato una collocazione stabile nel progetto tecnico di Cristian Chivu. Tra questi potrebbe esserci proprio Luis Henrique, il cui percorso in nerazzurro non è ancora decollato secondo le aspettative. La sua eventuale partenza consentirebbe all'Inter di liberare risorse da destinare ad altri reparti, anche se molto dipenderà dalle offerte che arriveranno durante la finestra invernale. Carlos Augusto e Federico Dimarco restano intoccabili, mentre per il brasiliano si valuteranno offerte economicamente interessante.