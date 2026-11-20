Nell'ambito dell'inseguimento perpetrato nei mesi scorsi, il Barcellona ha mandato alcune volte degli osservati per monitorare le prestazioni di Alessandro Bastoni. In particolare, scout blaugrana erano presenti in occasione del match di San Siro con la Juventus, salito alla ribalta per il famigerato caso scoppiato per l'espulsione di Pierre Kalulu. A rivelare il retroscena è Sportitalia, spiegando che nonostante quanto accaduto gli osservatori definirono il giocatore un elemento da Barça. Fu Hansi Flick a non dare all'ultimo il via libera per l'operazione, in quanto non vedeva in Bastoni un centrale affidabile sul piano dell'impronta difensiva che serve in una retroguardia a quattro molto alta come quella catalana.Al momento, non ci sono stati sviluppi concreti che suggeriscano un eventuale nuovo assalto a gennaio, dove invece può tornare di moda Nico Schlotterbeck.

Bastoni ora sta provando ad imbastire un rinnovo ad ampio raggio col proprio agente Tullio Tinti; rimane da dirimere la questione ingaggio, considerato che la base fissa è salita negli anni rispetto al momento dell'ultimo rinnovo. Sempre a proposito della difesa dell'Inter, i nerazzurri stanno monitorando Ignacio Ovando del Rosario Central, classe 2007 ritenuto molto interessante e di qualità, pur non essendo un gigante a livello di statura.