Norman Foster, architetto di 91 anni che ha ideato il Generali Stadium, ha parlato a Living.Corriere.it, soffermandosi sulle città del futuro: "Sarà come quella del passato, solamente più verde. Il nuovo San Siro? "Una straordinaria opportunità per creare una nuova destinazione di livello mondiale, visitabile tutto l'anno". Ancora Foster: "Le città, le infrastrutture e l'architettura sono legate in maniera indissolubile. Idealmente, la città del futuro sarà più pulita, tranquilla e trarrà spunto dal meglio delle città compatte. L'architettura amplificherà alcune delle tendenze già evidenti".