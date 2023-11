Un gesto di stima che tradisce grande sportività e apprezzamento del gioco del calcio, ma che probabilmente a qualche tifoso rossonero non sarà piaciuto. Rafa Leao oggi ha voluto mostrare il proprio apprezzamento con un like al post della Lega Serie A che accostava, in un comune gesto di esultanza, Samuel Eto'o e Marcus Thuram. Commentando con un semplice "Legacy" e due cuori, uno nero e uno azzurro. Perché evidentemente si possono apprezzare i grandi giocatori a prescindere dalla maglia che indossano.