Serviva come il pane il gol a Lautaro Martinez. Una rete cercata e voluta con le unghie e con i denti, andando a pressare la rivedibile costruzione dal basso del Torino. Il capitano dei nerazzurri è tornato a ruggire ed esulta così sui social: "Un grande inizio di stagione". 

Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 26 agosto 2025 alle 00:15
Autore: Niccolò Anfosso
