Più che una partita, un monologo. L'Inter di Gianpiero Piovani asfalta le malcapitate albanesi del Vllaznia nell'andata del secondo turno di qualifcazione della Women's Europa Cup. Finisce 7-0 ad Interello, risultato figlio di una vera e propria prova di forza delle nerazzurre, che aprono le danze al quindicesimo con un'autorete di Bajraktari e da lì in poi hanno vita facile contro un avversario troppo fragile: Tessa Wullaert firma una doppietta, Marie Detruyer, Haley Bugeja ed Elisa Polli, anche lei con un double, allargano ulteriromente la forbice e rendono una formalità il match di ritorno in Albania.