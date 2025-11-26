Dopo Nicolò Barella, è Cristian Chivu a presentarsi ai microfoni di Amazon Prime Video per inquadrare Atletico Madrid-Inter: "In Champions tutte le partite sono complicate perché il livello è alto, è una competizione di un certo livello. Sappiamo l'importanza della partita e sappiamo quanto sarà difficile oggi. Però siamo pronti".

La formazione.

"Io non so quali fossero i dubbi, io non ne ho mai avuti: ero sicuro di quello che potevo mettere in campo. A destra giocherà Carlos, davanti Lautaro con Bonny. Zielinski? C'è, anche Barella e Calhanoglu".

Ora si fa sul serio in Europa.

"Le partite in Champions sono sempre difficili, per fare punti serve una grande prestazione, Ne abbiamo fatti 12 finora, non bastano per finire tra le prime 8. Dobbiamo fare di più, per questo dico che è una partita importante. Sappiamo le difficoltà di giocare su questo campo, ma ce la giocheremo come squadra".

Il suo figlioccio in spogliatoio.

"Io ho due femmine, giocano a calcio anche loro... Ho tanti figli, voglio bene a tutto il gruppo, come successo a Parma e nel Settore giovanile".