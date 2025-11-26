"Milan e Atletico Madrid hanno stili di gioco simili, infatti li abbiamo messi a paragone. Noi dobbiamo fare la stessa gara di domenica, lì ci è mancato il gol. Cercheremo di essere meno belli... Noi giochiamo un bel calcio, non dobbiamo perdere questa caratteristica, ma conta fare gol". Così Nicolò Barella, parlando ad Amazon Prime Video, a pochi minuti da Atletico-Inter.

Le tue parole al gruppo in questi giorni.

"Il calcio è così: quando le cose vanno bene, bisogna venire in tv a ridere. Poi nello spogliatoio serve positività, la negatività non serve a nessuno. Col Milan è una sconfitta che rimane perché non abbiamo portato a casa niente. Il campionato è lungo, in Champions stiamo facendo bene ma anche qui è lunga. Faremo il possibile in ogni competizione".

Cosa servirà nelle ultime 4 gare?

"Cercheremo di arrivare in vetta".