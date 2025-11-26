Non accadeva dal 27 ottobre 2024, nella sera del rocambolesco 4-4 di San Siro contro la Juventus, che Marco Guida dirigesse una partita dell'Inter prima di domenica, quando i nerazzurri saranno ospiti del Pisa di Alberto Gilardino. Quella della Cetilar Arena sarà la 32esima partita dell'Inter diretta dal fischietto di Torre Annunziata: 15 vittorie, 10 pareggi e sei sconfitte il bilancio.