Nicolò Barella, centrocampista dei nerazzurri, ha parlato anche a Sky Sport nel pre-partita di Madrid per la sfida contro l'Atletico: "Cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo come abbiamo sempre fatto quest'anno, sarà una partita dura. Dopo una sconfitta come quella del derby c'è sempre voglia di dimostrare che si è trattato di un episodio e vogliamo dimostrare quello".