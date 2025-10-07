Domani, alle 18, l'Inter Women ospiterà al 'KONAMI Football Centre' di Milano il KFF Vllaznia per il match d'andata del secondo turno di qualificazione della UEFA Women's Europa Cup. I tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul canale YouTube del Club.

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 07 ottobre 2025 alle 20:41
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
