È un'Inter Women lanciatissima quella che domenica pomeriggio andrà a Parma per sfidare le ducali e cercare di proseguire il proprio esaltante cammino fatto di dieci vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Tocca a Martina Tomaselli presentare il match ai microfoni di Inter TV: "Stiamo facendo molto bene, queste vittorie sono frutto degli allenamenti fatti. Ogni partita dobbiamo dare il 100% e pensare a ogni singola partita e non a lungo termine. Si lavora su tutti gli aspetti, abbiamo uno staff preparato e ci mettiamo a loro disposizione".

Il Parma ha fermato la Roma e all'andata ha messo in scena un'ottima prova. Che gara ti aspetti?

"Ogni gara è difficile, il Parma lo ha dimostrato all'andata. Ma noi dobbiamo scendere in campo con l'atteggiamento giusto come fatto in queste ultime dieci partite".

Quanto sarà importante approcciare bene questa sfida pensando anche alla Roma che sarà la prossima avversaria?

"Sappiamo che questa partita è importante come le altre. Vogliamo restare a cinque punti dalla Roma affrontando poi lo scontro diretto nel migliore dei modi".