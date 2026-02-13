Enrico Fedrighini si è sempre detto contrario alla vendita di San Siro e della aree circostanti a Inter e Milan. Un'ulteriore conferma arriva dal recente approfondimento che il consigliere del gruppo misto a Palazzo Marino ha voluto sulla Valutazione d'impatto ambientale per il nuovo stadio milanese. Una valutazione che - si evince dal documento del politico - deve essere effettuata perché lo prevede una direttiva europea, anche se nella conferenza preliminare la Regione Lombardia aveva avanzato la possibilità che Legge Stadi post-ponesse l'iter alla conferenza dei servizi ordinaria.

"Fedrighini - si legge su MilanoToday - ha chiesto un chiarimento al dirigente regionale (mettendo il Comune in copia), sottolineando tra l'altro che le valutazioni di impatto ambientale di progetti di riassetto urbano sono previste da varie direttive europee (2001/42/CE e 2011/92/CE), recepite dall'ordinamento italiano, che necessariamente prevalgono su una legge nazionale, ancorché “specifica” come la Legge Stadi". La risposta della Regione è attesa a breve.