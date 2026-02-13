Il contratto di Stefan de Vrij, come quello di altri giocatori come Acerbi, Mkhitaryan, Sommer e Darmian, è in scadenza a fine anno. Il difensore olandese, nella finestra invernale di calciomercato, è stato vicino a lasciare Milano per raggiungere Inzaghi in Arabia all'Al-Hilal.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su YouTube, il futuro di de Vrij sembra essere scritto. L'ex Lazio ha pochissime se non nulle chance di rinnovare e quindi si va verso l'addio tra le parti a fine stagione. Questi potrebbero essere dunque gli ultimi mesi in nerazzurro di de Vrij, arrivato all'Inter nell'estate del 2018. 

Sezione: Focus / Data: Ven 13 febbraio 2026 alle 17:28
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Print