Se l'Inter dovesse vincere domani con la Juve, darebbe una spallata forse decisiva al campionato. Così la pensa Stefano Borghi, intervenuto nel corso del podcast 'Sky Calcio Unplugged': "La distanza dal traguardo è sempre meno, e se dovesse vincere romperebbe anche la barriera mentale degli scontri diretti. Non lo so quanto possa essere decisiva, però ho l'ambizione di vedere una partita fantastica. All'andata è stata un po' rocambolesca, io invece voglio vedere la massima espressione delle due squadre. Se dovessero metterla sul campo, allora vedremmo la partita con i più alti contenuti di questo campionato. Finora è stata Inter-Napoli a livello qualitativo, però penso che questa possa superarla. Dall'attitudine dei due allenatori penso non si faranno calcoli, si vedranno le due squadre dare il segnale definitivo. E allora ci divertiamo tanto".

Borghi prosegue: "Già all'andata, che fu una partita strana, la Juventus vinse di carattere ma con mosse particolari. L'Inter dimostrò di non essere alla deriva, pensiero che si poteva avere dopo l'epilogo dell'ultima annata. I nerazzurri facevano vedere di avere idee e di avere bisogno di tempo per scaricarle sul campo; ma aspettarsi una squadra così dominante in una stagione con così tante incognite no. Pensavo restasse un punto di riferimento ma non che diventasse così marcatamente la squadra migliore. Con Manuel Akanji poi ha messo una colonna. Chivu è estremamente determinato e competente, ma il suo punto di partenza è stato rendersi credibile col gruppo; il fatto di giocare subito il Mondiale per Club lo ha aiutato. Poi si è reso credibile all'esterno".