Dopo la lunga chiacchierata di Aleksandar Stankovic con Sky Sport durante la quale il centrocampista serbo ha dichiarato a gran voce il suo amore per l'Inter, club dal quale si è separato definitivamente a fine della scorsa stagione dopo la parentesi al Lucerna e club dove sogna di tornare. Sogno e non utopia, come spiega Fabrizio Romano sul suo canale Youtube che a proposito del figlio d'arte dà qualche aggiornamento che farà felice i tifosi del Biscione.

Il classe 2005 al Brugge sta facendo benissimo, attirando l'attenzione di tutta Europa. Le sue prestazioni non sono passate inosservate a Milano, dove l'Inter detiene un vantaggio non indifferente sul suo futuro godendo della clausola di recompra che la prossima estate (2026) sarà di 23 milioni di euro, prima di lievitare fino a 25 nell'estate 2027. Un dettaglio non da poco che mette l'Inter in una situazione di forza rispetto a tutte le concorrenti nella corsa al suo cartellino, sul figlio di Deki difatti ci sono vari club inglesi che si sono mossi, ma dovranno fare i conti con Ausilio e la dirigenza meneghina che ha tutte le intenzioni di riportarlo a casa, come lo stesso Stankovic ha voglia di tornare a casa. Ad oggi è prematuro parlare di mosse di mercato, ma già da fine marzo i nerazzurri potrebbero pensare a come muoversi per riportare a casa il centrocampista ventenne, oggi tra i più desiderati del continente.