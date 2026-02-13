A pochi minuti dal calcio d'inizio di Pisa-Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri si proietta alla marcia di avvicinamento verso il derby di inizio marzo ai microfoni di DAZN: "Credo ci sia ben poco da fare: bisognerà fare più punti possibile, in primo luogo per il nostro obiettivo che è la Champions League. E poi vedremo, in questo momento viene da una serie di vittorie infinita, credo abbia fatto 19 vittorie e 4 pareggi in 24 partite con una sconfitta. È una squadra che sta camminando velocemente, noi non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo".