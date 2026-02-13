Gigi Buffon, ex portiere della Juventus e della Nazionale azzurra, ha parlato di Ronaldo e delle sfide con l'ex attaccante brasiliano dell'Inter nella puntata di Cult in onda su Dazn.

“È stato un avversario, non è stato un rivale perché tutti gli riconoscevano una sportività fuori dal comune - ricorda -. Aveva una serenità nell'affrontare gli eventi che era sconcertante e una classe che all'epoca non si era vista in nessun campo di calcio. Aveva tutto perché tutti quanti, pure gli avversari, gli volessero bene”.