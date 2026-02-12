Gianluca Rocchi punta su Federico La Penna per Inter-Juve, partita di cartello della 25esima giornata di Serie A, in programma sabato sera, a San Siro (kick-off ore 20.45). L'arbitro della sezione di Roma 1 avrà come collaboratori in campo Filippo Meli e Stefano Alassio, con Daniele Doveri nel ruolo di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone saranno collegati con Milano Daniele Chiffi e Rosario Abisso. 

Autore: Mattia Zangari

