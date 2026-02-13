Calhanoglu e Barella titolari dal primo minuto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cristian Chivu potrebbe schierare i due centrocampisti, rientrati a disposizione dopo i rispettivi infortuni, nell'undici iniziale contro la Juventus.

Il centrocampo sarà completato poi da Zielinski. Non cambia il terzetto difensivo formato da Bisseck, Akanji e Bastoni. Luis Henrique e Dimarco gli esterni, in porta Sommer. Davanti toccherà ancora una volta alla ThuLa

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 13 febbraio 2026 alle 19:58
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
