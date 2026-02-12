Tutto pronto per l'edizione 2026/27 della Nations League che comincerà a settembre 2026. L'avventura è cominciata questo pomeriggio a Bruxelles, dove le urne hanno decretato i raggruppamenti in cui sono smistate le 54 nazionali partecipanti, tra le quali l'Italia che non ha avuto il favore della dea bendata. Sorteggio poco generoso per la Nazionale di Gennaro Gattuso che nella scorsa edizione si è fermata ai quarti contro la Germania. Gli azzurri, che partivano dalla seconda fascia e fanno parte della Lega A, sono stati sorteggiati nel Gruppo 1 con Francia, Belgio e Turchia. Incroci tra interisti all'orizzonte dunque tra gli italiani, i francesi di Chivu che incroceranno anche il capitano della Turchia, Calhanoglu. Di seguito, tutti i gironi:

LEGA A

Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca

Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

LEGA B

Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord

Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia

Gruppo 4: Polonia, Bosnia, Romania, Kosovo

LEGA C

Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia/Gibilterra

Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo/Malta

LEGA D

Gruppo 1: Gibilterra/Lettonia, Malta/Lussemburgo, Andorra

Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein