Grande stagione fin qui per Aleksandar Stankovic, che con la maglia del Club Brugge sta brillando anche in Champions League. Come riferisce il Corsport, su di lui, non a caso, si sono posati gli occhi anche di Arsenal, Tottenham, Atletico Madrid, Lipsia e Atalanta. In particolare c'è Simeone che stravede per il figlio dell'amico Dejan.

"L’operazione tra il club belga e l’Inter, la scorsa estate, è durata tanto proprio perché i nerazzurri volevano assicurarsi la recompra del giocatore, fissata poi a 23 milioni di euro - si legge -. Il contratto prevede anche un 50% sulla plusvalenza proveniente dalla vendita entro il 2027, nel caso in cui l’Inter decidesse di non riprendere il classe 2005. Ma i nerazzurri stanno valutando seriamente la possibilità di riportare a casa il giovane centrocampista".

"Sogno di tornare all’Inter. Ogni tifoso nerazzurro mi può capire. Con Chivu ho un rapporto speciale", ha raccontato a SkySport. Il messaggio è chiarissimo...