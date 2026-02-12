"Le sensazioni sono positive, è un sogno che avevo da bambina. Sono molto felice di aver firmato". Sono queste le parole rilasciate ai canali ufficiali del club da Rachele Giudici subito dopo la firma sul primo contratto da professionista che la legherà all'Inter fino al 30 giugno 2028.

Cosa rappresenta per te l'Inter?

"Famiglia, sacrificio e sfida ogni giorno. Dare il 100% di me".

Come ti descriveresti?

"Sono una calciatrice determinata e semplice, cerco di migliorare e dare sempre il meglio di me".

Qual è il tuo punto di forza?

"La determinazione in campo, l'aiutare le compagne e dare il meglio di me".

Obiettivi personali?

"Sarebbe un sogno esordire in prima squadra con questi colori".

E a livello di gruppo?

"Arrivare tra le prime quattro e qualificarsi alle fasi finali".

Che effetto ti fa che l'Inter voglia puntare tantissimo su di te?

"Sono davvero felice, mi dà molta responsabilità".