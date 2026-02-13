La giocata vincente da bomber di razza in area di rigore nella gara vinta dall'Inter a Udine vale a Lautaro Martinez il premio 'eFootball Goal of the month' per il mese di gennaio in casa nerazzurra. "Minuto 20. Il filtrante rasoterra di Piotr Zielinski taglia in due la difesa e pesca Pio Esposito, bravissimo a fare scudo col corpo, proteggere il pallone e appoggiarlo con lucidità all’indietro. Sulla traiettoria arriva Lautaro Martínez: controllo elegante, un rapido movimento per spostarsi il pallone sul destro e poi una carezza d’esterno che disegna una parabola imprendibile verso il secondo palo", si legge su Inter.it.