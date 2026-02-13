Anche Gianluca Di Marzio esprime il suo punto di vista su Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Juventus per 'Sky Calcio Unplugged': "Sinceramente non mi aspettavo una resa qualitativa così alta. Però del resto di Chivu mi parlavano benissimo lo scorso anno, quando col Parma faceva benissimo contro le grandi perché era il Parma che aveva un approccio diverso con le grandi rispetto all'Inter. Chivu è molto intelligente, mi piace molto come comunicazione, mi sembra sempre uno lineare e mai ipocrita, dice sempre quello che pensa. E anche in campo, quando opera certe sostituzioni sorprendenti; in attacco sa di avere a disposizione Pio Esposito e Yoan Bonny, che sono due giocatori giovani, e non risparmia scelte. Rispetto all'andata con la Juve, poi, ha sistemato la difesa perché l'Inter ora fa dell'impermeabilità difensiva la sua forza. Manuel Akanji è un giocatore super, non capisco perché Pep Guardiola se ne sia privato".