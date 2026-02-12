"Tornare all'Inter è un sogno che ho ancora nel cassetto, magari un giorno si avvererà". Le fresche parole rilasciate da Aleksandar Stankovic a Sky Sport nello speciale 'Sulle orme del Drago' potrebbero presto passare dalla teoria alla pratica.

Il centrocampista classe 2005 è stato ceduto in estate al Club Brugge a titolo definitivo per quasi 10 milioni di euro, ma l'Inter si è riservata il diritto di recompra fissato a 23 milioni per l’estate 2026 e a 25 più percentuale sulla futura rivendita nel 2027: secondo Sky Sport il club nerazzurro lo sta osservando con particolare interesse e sta pensando di riportarlo a casa già la prossima estate. 

Il figlio di Deki, diventato subito titolare al Club Bruges, quest'anno si è reso protagonista con prestazioni di spessore: fin qui ha segnato 4 gol in campionato e 3 in Champions League, collezionando anche diversi assist e premi da MVP.

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 12 febbraio 2026 alle 20:02
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
