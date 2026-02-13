In occasione di Inter-Juventus di domani, i cancelli di San Siro apriranno alle 18:45, due ore prima del fischio d’inizio, mentre le biglietterie saranno operative dalle 17:45. Per il derby d'Italia, ricorda il club milanese, sarà in vigore la Determinazione 5/2026 dell'ONMS che sancisce l'obbligo di tessera del tifoso per tutti i residenti in provincia di Torino; di questi, chi ha la TDT Inter "Siamo Noi", o la tessera d'iscrizione a un Inter Club, potrà comunque avere un titolo di accesso in tutti i settori dello stadio, tranne il settore ospiti (terzo blu), riservato ai tifosi della Juve. Se invece la persona è residente in provincia di Torino e ha la tessera del tifoso della Juventus, potrà avere solo un titolo di accesso del terzo blu (settore ospiti). La Determinazione stabilisce anche il divieto di cessione dei titoli di accesso.

INGRESSI E INDICAZIONI

A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo. Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:

Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.

Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.

Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.

Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.

Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.

Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.

A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.

Ingresso 10: tifosi ospiti al terzo anello blu.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: titolari di biglietto per persone con disabilità.

La raccomandazione della società nerazzurra per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.