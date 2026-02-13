L'Inter punta a tenersi stretta Federico Dimarco. Nonostante, come riporta oggi Tuttosport, i club di Premier League che bussano alla porta. L'Arsenal un anno fa, ora il Manchester United, che domani lo visioneranno a San Siro, dove "spieranno" anche Pierr Kalulu.

L'Inter non intende però privarsi del suo giocatore e pensa al rinnovo fino al 2030. C'è l'accordo sulla durata, l'ingaggio potrebbe arrivare fino a 5,5 milioni l'anno. Dimarco, dal canto suo, non vuole altro che diventare una bandiera del club e sogna anche una fascia da capitano. 

